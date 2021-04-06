Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 апреля 217606 излечившихся
06 апреля
18:57 2021
На сегодняшний день в стране 217606 человек прошли лечение и 5224 умерли от инфекции COVID-19.
На 6 апреля в Молдове подтверждены 236563 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 9241 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19320 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3962 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 325 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).