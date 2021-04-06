На сегодняшний день в стране 217606 человек прошли лечение и 5224 умерли от инфекции COVID-19.

На 6 апреля в Молдове подтверждены 236563 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9241 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19320 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3962 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 325 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).