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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 апреля 217606 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 апреля 217606 излечившихся
06 апреля
18:57 2021
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На сегодняшний день в стране 217606 человек прошли лечение и 5224 умерли от инфекции COVID-19.  

На 6 апреля в Молдове подтверждены 236563 случая заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 9241 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19320 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3962 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 325 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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