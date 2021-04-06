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Газета "Кишиневские новости"

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Конституционный суд Молдовы стал заложником президента Майи Санду

Конституционный суд Молдовы стал заложником президента Майи Санду
06 апреля
13:36 2021
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Решение Конституционного суда об определении обстоятельств роспуска парламента уже принято. Согласно источникам Today.MD, Конституционный суд (КС) принял решение относительно обстоятельств роспуска парламента. Таким образом, КС удовлетворит запрос Майи Санду, несмотря на то, что он противоречит предыдущим решением самого суда, обязывающим президента страны провести реальные консультации с фракциями и учитывать наличие большинства, готового голосовать за формирование правительства.

По данным источников, решение было принято в результате мощного давления на председателя КС Домнику Маноле со стороны президента Молдовы Майи Санду и посла США Дерека Хогана.

В итоге судьям придется заплатить высокую цену – произойдёт полная дискредитация КС, в том числе и перед лицом Венецианской комиссии, которая в своем заключении от 2019 года заявила, что парламент не может быть распущен при наличии парламентского большинства, готового сформировать правительство, а дух Конституции предполагает усилия, направленные на качественное управление, а не роспуск парламента.

Больше того, пренебрежение собственными решениями и заключением Венецианской комиссии может произойти в момент, когда КС возглавляет Коференцию европейских конституционных судов.

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