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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы не видят изменений к лучшему при президенте Санду

Граждане Молдовы не видят изменений к лучшему при президенте Санду
06 апреля
12:36 2021
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Свыше 71% граждан Молдовы не почувствовали никаких изменений к лучшему после того как Майя Санду стала президентом. Таковы данные социально-политического исследования, представленного компанией «iData».

На вопрос – почувствовали ли вы изменения к лучшему с момента избрания Майи Санду главой государства – 71,3% респондентов ответили отрицательно. Свыше 27% опрошенных заявили, что отмечают некоторые изменения к лучшему, а 1,5% затруднились ответить.

Исследование проводилось в марте, выборка составила 1314 человек, погрешность – 2,5%.

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