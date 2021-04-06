Свыше 71% граждан Молдовы не почувствовали никаких изменений к лучшему после того как Майя Санду стала президентом. Таковы данные социально-политического исследования, представленного компанией «iData».

На вопрос – почувствовали ли вы изменения к лучшему с момента избрания Майи Санду главой государства – 71,3% респондентов ответили отрицательно. Свыше 27% опрошенных заявили, что отмечают некоторые изменения к лучшему, а 1,5% затруднились ответить.

Исследование проводилось в марте, выборка составила 1314 человек, погрешность – 2,5%.