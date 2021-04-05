Понедельник, 5 апреля 2021, 01:25

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ПДС в мунсовете Кишинева идет по стопам однопартийцев из парламента

05 апреля
18:01 2021
Версия для печати

Агрессивное поведение депутатов от партии Майи Санду, дестабилизировавших ситуацию во время заседания столичного муниципального Совета в пятницу – это хорошо продуманный сценарий, опробованный еще на заседании парламента в конце прошлого года депутатами от той же партии Майи Санду. Об этом заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон в ходе рабочей встречи с фракцией ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева и с мэром столицы Ионом Чебаном.

«Мы категорически против такого поведения и призываем как муниципальные, так и парламентские фракции к конструктивизму и работе на благо граждан Республики Молдова. Залы заседаний – это не боксерский ринг, а площадка для идей и дискуссий», – сказал Игорь Додон, напомнив, что 3 декабря 2020 года, не согласившись с мнениями и решениями парламентского большинства, члены парламентской фракции ПДС нанесли ущерб государственному имуществу.

В ходе встречи также встречи была обсуждена пандемическая ситуация в столичном регионе. Игорь Додон поддержал действия городских властей в этой части.

Также был рассмотрен ход реализации предложенных ПСРМ городских инфраструктурных проектов, в частности, «Уютного двора», который предусматривает ремонт подъездных путей, парковок, спортивных площадок и внутридомовых территорий в различных секторах Кишинева.

Игорь Додон отметил важность дальнейшего улучшения качества жизни в Кишиневе и высоко оценил ту работу, которую уже проделала команда мэра столицы Иона Чебана.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,05+0,23%
EUR21,32+0,62%
GBP25,10+0,77%
UAH0,65+0,05%
RON4,34+0,72%
RUB0,24+0,32%

Курсы валют в MDL на 05.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд