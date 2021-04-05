Агрессивное поведение депутатов от партии Майи Санду, дестабилизировавших ситуацию во время заседания столичного муниципального Совета в пятницу – это хорошо продуманный сценарий, опробованный еще на заседании парламента в конце прошлого года депутатами от той же партии Майи Санду. Об этом заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон в ходе рабочей встречи с фракцией ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева и с мэром столицы Ионом Чебаном.

«Мы категорически против такого поведения и призываем как муниципальные, так и парламентские фракции к конструктивизму и работе на благо граждан Республики Молдова. Залы заседаний – это не боксерский ринг, а площадка для идей и дискуссий», – сказал Игорь Додон, напомнив, что 3 декабря 2020 года, не согласившись с мнениями и решениями парламентского большинства, члены парламентской фракции ПДС нанесли ущерб государственному имуществу.

В ходе встречи также встречи была обсуждена пандемическая ситуация в столичном регионе. Игорь Додон поддержал действия городских властей в этой части.

Также был рассмотрен ход реализации предложенных ПСРМ городских инфраструктурных проектов, в частности, «Уютного двора», который предусматривает ремонт подъездных путей, парковок, спортивных площадок и внутридомовых территорий в различных секторах Кишинева.

Игорь Додон отметил важность дальнейшего улучшения качества жизни в Кишиневе и высоко оценил ту работу, которую уже проделала команда мэра столицы Иона Чебана.