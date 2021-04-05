Неоднократное нарушение Конституции, продвижение лояльных личностей, у которых есть проблемы с неподкупностью, отсутствие транспарентности – так «борется» с коррупцией и продвигает реформу юстиции Майя Санду. Депутаты ПСРМ представили сегодня параллельный отчет о 100 днях мандата Майи Санду в качестве главы государства.

Они считают, что разочарование и изменение к худшему стали главными критериями, которые характеризуют 100 дней мандата Майи Санду.

Депутат Григорий Новак отметил, что одно из основных обещаний Санду – борьба с коррупцией – является ни чем иным как политической акцией, которая в течение ста дней не получила никакого развития.

«Напротив, Майя Санду продемонстрировала политические предпочтения и изменила состав Высшего совета безопасности, включив в него членов ПДС и представителей пропрезидентских НПО, а также бывшего судью, виновного в проигрыше в ЕСПЧ. Таким образом Совет превратился в партийный филиал», – заявил депутат.

Парламентарий отметил, что своими действиями Майя Санду торпедирует реформу юстиции. Так, она отвергла проект стратегии реформы этой сферы, документ, призванный обуздать феномен коррупции.

Также главе государства удалось за короткий период неоднократно нарушить Основной закон станы, что было зафиксировано и в решениях Конституционного суда.

«Это человек, который доказал, что продвигает правовое государство только во время избирательной кампании, а когда оказался в должности, правовое государство ему уже не нужно. В опросах общественного мнения мы видели, что граждан это беспокоит, и они ожидают от политиков соблюдения конституционных норм», – сказал социалист.

Новак привел и статистику: из 52 указов президента 38% касаются назначения в должности лояльных лиц, а 7,6% – изменения состава комиссий таким образом, чтобы обеспечить доступ в них для приближенных и партийных сторонников из ПДС.

Из 15 человек, назначенных на высокие посты, 5 испытывают проблемы с неподкупностью, а при выдвижении, например, Андрея Спыну на должность главы аппарата президента был нарушен закон о публичной должности и статусе функционера.