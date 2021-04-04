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Газета "Кишиневские новости"

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Индийский штат Махараштра вводит «уикендовый локдаун»

04 апреля
21:36 2021
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С понедельника, 5 апреля, в индийском штате Махараштра будут введены ужесточенные карантинные меры, пишет ВВС.

Власти штата Махараштра, центральная Индия, вводят комендантский час на фоне новой вспышки заражений коронавирусом. На выходные в штате будет вводится тотальный локдаун. В воскресенье, 4 апреля, страна зарегистрировала рекордное число инфицированных за сутки – 93 249 новых больных. Свыше половины зараженных проживают в Махараштра. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправил в Махараштру команду специалистов для расследования причин такой масштабной вспышки заболевания. С начала пандемии в Индии было зарегистрировано 165 тыс. смертей от вируса и 12,5 млн зараженных.

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