С понедельника, 5 апреля, в индийском штате Махараштра будут введены ужесточенные карантинные меры, пишет ВВС.

Власти штата Махараштра, центральная Индия, вводят комендантский час на фоне новой вспышки заражений коронавирусом. На выходные в штате будет вводится тотальный локдаун. В воскресенье, 4 апреля, страна зарегистрировала рекордное число инфицированных за сутки – 93 249 новых больных. Свыше половины зараженных проживают в Махараштра. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправил в Махараштру команду специалистов для расследования причин такой масштабной вспышки заболевания. С начала пандемии в Индии было зарегистрировано 165 тыс. смертей от вируса и 12,5 млн зараженных.