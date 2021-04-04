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Газета "Кишиневские новости"

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В США гадают, когда Россия «нападет» на Украину

04 апреля
13:56 2021
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Бывший посол США, эксперт центра Atlantic Council Дэниел Фрид не очень верит в то, что российский президент отдаст команду на вторжение на Украину, сообщает «Польское радио».

Аналитик отмечает, что Кремль не в первый раз нагнетает обстановку, а потом делает шаг назад. «Возможно, он пытается показать Байдену, что Россию и Путина нельзя недооценивать и что это своего рода игра», – полагает Фрид. Он также считает, что вероятное участие РФ в войне на Донбассе обернется гибелью россиян, что не прибавит популярности действующей власти. И все же «нельзя окончательно исключать возможность реального вторжения», предупреждает Фрид. По мнению аналитика, ситуация сегодняшнего дня во многом сходна с той, что сложилась в 2008 году перед российско-грузинской войной. 

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