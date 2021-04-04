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Газета "Кишиневские новости"

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В Карабахе обнаружили армянские «Искандеры»

04 апреля
13:41 2021
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Азербайджанское агентство по разминированию продемонстрировало в Баку обломки двух ракет, обнаруженные в Карабахе. Военные утверждают, что это части «Искандеров», сообщает Би-Би-Си.

Находка сделана возле города Шуша, после его сдачи было заключено трехстороннее соглашение Москва-Баку-Ереван о прекращении огня. «Обломки находились на расстоянии 780 метров друг от друга. Недавнее расследование показало, что в направлении города Шуша была выпущена ракета «Искандер-М», – заявил начальник штаба агентства по разминированию Идрис Исмайлов. Артак Давитян, начштаба вооруженных сил Армении на просьбу дать комментарии по факту применения ракет , ответил: «Ничего не могу сказать, поскольку информация не подлежит разглашению». Представитель военного ведомства России еще в феврале официально объявил, что в 44-дневной войне Армения «Искандеры» не применяла.  

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