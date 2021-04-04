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Газета "Кишиневские новости"

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Растет число белорусских «террористов»

04 апреля
13:27 2021
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Комитет государственной безопасности удлинил список «террористов», в него внесли дополнительно 17 человек, в том числе и Светлану Тихановскую, сообщает «Белорусский партизан». 

Помимо бывшего кандидата в президенты в перечень врагов государства вошли: дипломат, в прошлом руководитель Купаловского района – Павел Латушко, блогер Антон Мотолько, служивший ранее в спецподразделении «Алмаз» Игорь Макар, отставной сотрудник Следственного комитета Андрей Остапович, экс-сотрудник ГУБОПиК Станислав Лупоносов. Пока в перечень «террористов» входит 36 белорусов, но список регулярно пополняется.

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