Исследователи из крупной системы здравоохранения «Northwestern Medicine» в американском Чикаго разработали новый белок, который не позволяет коронавирусу прикрепляться к здоровым клеткам. Этот белок обманывает частицу вируса и заставляет прикрепляться к себе, а не к настоящей клетке.

В эксперименте генетически модифицированным мышам, зараженным коронавирусом (организм обычных грызунов его не воспринимает) вводили новое вещество. Болезнь у них протекала в исключительно легкой форме и быстро проходила. Животные из контрольной группы, не получавшие лечение, умерли. По сути, коронавирус был сведен к обычной простуде.

По мнению исследователей, даже при широком распространении вакцинации останутся люди, которым прививки противопоказаны. Для их лечения и может пригодиться разработанное учеными вещество, сообщает «Medical Xpress».