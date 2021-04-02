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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон обсудил доставку вакцины в Молдову с зампредом Госдумы РФ

Игорь Додон обсудил доставку вакцины в Молдову с зампредом Госдумы РФ
02 апреля
17:36 2021
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Игорь Додон выразил искреннюю благодарность президенту РФ Владимиру Путина за решение оказать нашей стране братскую помощь в виде безвозмездной передачи 180 тысяч доз вакцины. Об этом он заявил в ходе встречи с заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации Петром Толстым.

«Это неоценимая поддержка народа Молдовы в трудную минуту!» – подчеркнул Игорь Додон.

Лидер ПСРМ обсудил с высокопоставленным российским парламентарием также темы развития молдавско-российских отношений по наиболее важным направлениям.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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