Игорь Додон обсудил доставку вакцины в Молдову с зампредом Госдумы РФ
02 апреля
17:36 2021
Игорь Додон выразил искреннюю благодарность президенту РФ Владимиру Путина за решение оказать нашей стране братскую помощь в виде безвозмездной передачи 180 тысяч доз вакцины. Об этом он заявил в ходе встречи с заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации Петром Толстым.
«Это неоценимая поддержка народа Молдовы в трудную минуту!» – подчеркнул Игорь Додон.
Лидер ПСРМ обсудил с высокопоставленным российским парламентарием также темы развития молдавско-российских отношений по наиболее важным направлениям.