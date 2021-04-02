Игорь Додон выразил искреннюю благодарность президенту РФ Владимиру Путина за решение оказать нашей стране братскую помощь в виде безвозмездной передачи 180 тысяч доз вакцины. Об этом он заявил в ходе встречи с заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации Петром Толстым.

«Это неоценимая поддержка народа Молдовы в трудную минуту!» – подчеркнул Игорь Додон.

Лидер ПСРМ обсудил с высокопоставленным российским парламентарием также темы развития молдавско-российских отношений по наиболее важным направлениям.