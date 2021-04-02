Хаос и драка, которые случились сегодня во время заседания Муниципального совета Кишинева, готовились заранее, а на месте событий советников ПДС координировал некий «таинственный» молодой человек.

На фото можно увидеть мужчину, чья личность еще не выяснена. Он явился в зал заседаний вместе лидером ПДС Василе Грэдинару. Во время скандала он занимался тем, что оперативно снимал и готовил к публикации видео, которые очень быстро появлялись на профилях активистов из ПДС.

Чуть позже с ним координировала свои действия съемочная группа телеканала TV8. Напомним, что во время заседания члены фракции ПДС устроили драку.