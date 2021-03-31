Правительство пока не требует прекращения экономической деятельности. Об этом заявил парламентариям и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой, который в ходе заседания законодательного органа предложил ввести чрезвычайное положение в Молдове.

«Признаю, что пока не обсуждается введение локдауна. Все будет зависеть от сложности ситуации», – сказал Чокой.

Напомним, председатель ПСРМ заявил, что социалисты не поддержат введение локдауна. Додон уточнил, что чрезвычайное положение необходимо, чтобы предоставить кабмину больше полномочий в борьбе с распространением вируса.