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Газета "Кишиневские новости"

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Аурелиу Чокой: Пока не обсуждается введение локдауна

31 марта
17:26 2021
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Правительство пока не требует прекращения экономической деятельности. Об этом заявил парламентариям и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой, который в ходе заседания законодательного органа предложил ввести чрезвычайное положение в Молдове.

«Признаю, что пока не обсуждается введение локдауна. Все будет зависеть от сложности ситуации», – сказал Чокой.

Напомним, председатель ПСРМ заявил, что социалисты не поддержат введение локдауна. Додон уточнил, что чрезвычайное положение необходимо, чтобы предоставить кабмину больше полномочий в борьбе с распространением вируса.

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