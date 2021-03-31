Пятый президент Молдовы убежден, что вопросы вакцинации ни в коем случае нельзя политизировать и что у населения республики должен быть выбор, какой вакциной прививаться.

Экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон вылетает в среду вечером в Москву, где, кроме прочего, обсудит вопрос поставок российской вакцины в Республику Молдова. Об этом политик заявил в эфире программы “Экспертиза” радиостудии Sputnik Молдова.

“Я сейчас могу ответственно пообещать: в ближайшее время российская вакцина “Спутник V” будет в Молдове. В каких объемах – это будет решено в ходе моего рабочего визита в Москву после встреч с руководством Российской Федерации”, – заявил глава ПСРМ.

При этом, утверждает Додон, эффективная и надежная российская вакцина в количестве нескольких сотен тысяч доз могла прибыть в Молдову еще в феврале.

«Администрация президента сделала все, чтобы в тот момент вакцина “Спутник V” не была зарегистрирована в Молдове. И если бы мы не вмешались, она не была бы зарегистрирована и по сей день. Сегодня же Майя Санду даже обращается к президенту Путину с просьбой предоставить Молдове российскую вакцину, явно пытаясь тем самым заработать политические очки в республике. Я глубоко убежден, что вопрос вакцинации ни в коем случае нельзя политизировать. И конечно же, у населения Молдовы должен быть выбор, какой вакциной прививаться», – утверждает Игорь Додон.

Кроме того, председатель ПСРМ считает, что на импортируемые вакцины необходимо установить фиксированную цену и позволить их закупать коммерческим структурам.