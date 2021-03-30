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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин Молдовы предлагает парламенту ввести ЧП на всей территории

30 марта
21:51 2021
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Такая мера основывается на докладе комиссии по чрезвычайным ситуациям о необходимости введения чрезвычайного положения. Решение принято на заседании кабмина. 

«Чтобы избежать спекуляций, чрезвычайное положение не означает закрытие экономики, а является инструментом, усиливающим возможности государства. Действия будут зависеть от поведения граждан. В условиях ограниченного мандата мы не указываем срок введения чрезвычайного положения в надежде, что парламент укажет адекватный срок», – заявил и.о. министра юстиции Фадей Нагаческий.

Решение вступит в силу после публикации.

Уточним, что 30 марта в Молдове зафиксировано 46 смертей из-за коронавируса. Заболевших за день 917 человек.

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