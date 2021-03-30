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Газета "Кишиневские новости"

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Как в регионах Молдовы без очереди вакцинируют членов партии Санду

30 марта
21:46 2021
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Члены пропрезидентской ПДС вакцинируются в приоритетном порядке. О подобных случаях сообщает портал Sinteza.org.

Так, по данным журналистов, прививку от коронавируса получил Георге Блэнару – вице-председатель территориальной организации ПДС в Кантемире. Причем, он не постеснялся написать об этом прямо в своем профиле в социальной сети, опубликовав и фото. Аналогичным образом поступила и Татьяна Чекир, также активная сторонница пропрезидентского формирования.

Портал напоминает, что, обойдя очередь из медиков, прививки поставили и члены партии Ренато Усатого, а также демократы.

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