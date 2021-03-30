Члены пропрезидентской ПДС вакцинируются в приоритетном порядке. О подобных случаях сообщает портал Sinteza.org.

Так, по данным журналистов, прививку от коронавируса получил Георге Блэнару – вице-председатель территориальной организации ПДС в Кантемире. Причем, он не постеснялся написать об этом прямо в своем профиле в социальной сети, опубликовав и фото. Аналогичным образом поступила и Татьяна Чекир, также активная сторонница пропрезидентского формирования.

Портал напоминает, что, обойдя очередь из медиков, прививки поставили и члены партии Ренато Усатого, а также демократы.