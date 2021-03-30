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Газета "Кишиневские новости"

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Google-навигатор вышел из доверия

30 марта
21:41 2021
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В американском штате Юта водитель стал жертвой работы сервиса Google Maps. Руководствуясь его указаниями, мужчина вместе с женой заехал на заваленную снегом дорогу. Развернуть машину, чтобы вернуться, не удалось, и супруги застряли. Помощь с первого раза пробиться к ним тоже не смогла, эвакуатор и сам застрял в снегу. Гусеничная техника пришла на выручку почти через сутки. 

Случай, когда Google-навигатор заводит водителей не туда, в этих местах не первый. Жалобы на его работу звучат не один год. Край этот горный, сюда приезжает много туристов, желающих полюбоваться красивыми каньонами. И ориентируясь на подсказки Google Maps, водители нередко попадают на заброшенную дорогу, которая не по зубам даже мощным вездеходам. Им тоже регулярно требуется помощь спасателей, сообщает motor.ru.   

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