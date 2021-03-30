Тропические леса не зря называют легкими планеты – они дают до двадцати процентов всего необходимого населению Земли кислорода. Но из-за деятельности человека этим легким с каждым годом наносится все больший урон. Специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Гавайского университета предложили неожиданное решение проблемы – с использованием кофейной гущи и отходов производства кофе.

Эксперимент провели в Коста-Рике. Этой массой покрыли участок деградированной земли площадью тысяча четыреста квадратных метров. Такой же участок сделали контрольным, его огородили, ничем не обработав. Наблюдения велись в течение двух лет, и за это время на экспериментальном участке восемьдесят процентов покрылись молоденькими деревцами, а контрольный участок представлял собой пастбище, сообщает yandex.ru.

Очевидно, кофейная масса служит ценным и эффективным удобрением.