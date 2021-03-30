Многие люди ходят в спортивный зал не только для того, чтобы укрепить здоровье, но и с целью избавиться от лишнего веса. Физиологи из Университета Гранады в Испании узнали, как сделать этот процесс эффективнее.

К участию в эксперименте пригласили полтора десятка добровольцев, которые по очереди дважды в день принимали пищевую добавку, содержащую кофеин, или плацебо. Затем все они на велотренажерах выполняли ряд упражнений, параллельно с которыми фиксировалось потребление организмом кислорода и уровень сжигания жира.

Выяснилось, что у людей, которые за полчаса до тренировки принимали кофеин, жир в организме во время занятий окислялся (сгорал) максимально. Достаточно трех миллиграммов на килограмм веса человека, чтобы средняя скорость сжигания жира повысилась в среднем на десять процентов, если тренировка проходит в первой половине дня и на треть, если в зал вы отправляетесь после обеда, сообщает Science Alert.