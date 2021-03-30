Вторник, 30 марта 2021, 18:30

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Хочешь похудеть – пей кофе перед тренировкой

Хочешь похудеть – пей кофе перед тренировкой
30 марта
16:56 2021
Версия для печати

Многие люди ходят в спортивный зал не только для того, чтобы укрепить здоровье, но и с целью избавиться от лишнего веса. Физиологи из Университета Гранады в Испании узнали, как сделать этот процесс эффективнее.

К участию в эксперименте пригласили полтора десятка добровольцев, которые по очереди дважды в день принимали пищевую добавку, содержащую кофеин, или плацебо. Затем все они на велотренажерах выполняли ряд упражнений, параллельно с которыми фиксировалось потребление организмом кислорода и уровень сжигания жира.  

Выяснилось, что у людей, которые за полчаса до тренировки принимали кофеин, жир в организме во время занятий окислялся (сгорал) максимально. Достаточно трех миллиграммов на килограмм веса человека, чтобы средняя скорость сжигания жира повысилась в среднем на десять процентов, если тренировка проходит в первой половине дня и на треть, если в зал вы отправляетесь после обеда, сообщает Science Alert.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,01+0,54%
EUR21,11+0,12%
GBP24,71+0,14%
UAH0,64+0,58%
RON4,29–0,07%
RUB0,24–0,03%

Курсы валют в MDL на 30.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд