Пока из-за пандемии коронавируса возможности путешествия за границу ограничены, в России решено организовать интересный внутренний туристический маршрут от Москвы до озера Байкал через Иркутск. Он пройдет через Кругобайкальскую железную дорогу.

До середины ХХ века она была частью Транссибирской железнодорожной магистрали.

Кругобайкальская железная дорога отличается красотой и особой сложностью – в России больше ни одна магистраль не обладает таким количеством инженерных сооружений, да ив мире подобных немного. Здесь восемь тоннелей, пять каменных и три бетонных галереи и двести сорок восемь мостов и виадуков. И, главное, ни один из них никогда не перестраивался и все сохранились в том виде, в каком были спроектированы и построены.

Поезд будет состоять из комфортабельных двухэтажных вагонов новой конструкции. Их уже испытали и выяснили, что новинки по габаритам вполне проходят в тоннели, проложенные больше века назад, сообщает moskvichmag.ru.

С прицелом на будущее работали проектировщики и строители.