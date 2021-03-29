Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 марта 203703 излечившихся
29 марта
20:11 2021
На сегодняшний день в стране 203703 человека прошли лечение и 4869 умерли от инфекции COVID-19.
На 29 марта в Молдове подтверждены 227453 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 11327 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20842 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4374 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 339 в крайне тяжелом состоянии (68 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).