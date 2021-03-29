В течение прошедшего дня, 29 марта, зарегистрированы еще 42 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 61-летняя женщина из Унгенского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 89-летний мужчина из Кишинева, 79-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Сорокского района, 64-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Каларашского района, 72-летний мужчина из Сорокского района, 69-летний мужчина из Кантемирского района, 83-летняя женщина из Каларашского района, 67-летний мужчина из Оргеевского района, 66-летняя женщина из Теленештского района, 73-летняя женщина из Дондюшанского района, 77-летний мужчина из района Кагул, 71-летняя женщина из Чимишлийского района, 93-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из Кишинева, 90-летняя женщина из Фалештского района, 50-летняя женщина из Глодянского района, 70-летняя женщина из Дубоссарского района, 57-летняя женщина из Дубоссарского района, 85-летняя женщина из Криулянского района, 62-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Дубоссарского района, 72-летний мужчина из Резинского района, 68-летняя женщина из Флорештского района, 60-летняя женщина из Дрокиевского района, 71-летний мужчина из Флорештского района, 72-летняя женщина из Бричанского района, 83-летний мужчина из Бричанского района, 71-летняя женщина из Чимишлийского района, 83-летняя женщина из Чимишлийского района, 74-летний мужчина из района Чимишлия, 67-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Унгенского района, 82-летний мужчина из Унгенского района, 60-летний мужчина из Унгенского района, 72-летний мужчина из Унгенского района, 57-летний врач из Кишинева.

На вечер 29 марта 203703 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4869 человек умерли от инфекции.