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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Разработана бумага, способная менять жесткость

Разработана бумага, способная менять жесткость
29 марта
18:31 2021
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Эту удивительную бумагу создали ученые из двух университетов Германии. На вид бумажный лист кажется совсем обычным. Но благодаря нанотехнологии, примененной при производстве этой бумаги, под воздействием электрического тока она теряет жесткость и становится совершенно мягкой. Однако если электропитание выключить, жесткость листа возвращается. При подаче напряжения разного уровня меняется и степень жесткости бумаги. В качестве сырья использованы отходы древесины, из которых получают наночастицы целлюлозы.

В планах исследователей – продолжать разработку, доведя материал до уровня, когда бумага будет способна накапливать заряд и высвобождать его, когда потребуется. И это может найти применение в изготовлении материалов, которые могут автоматически «гасить» удары, например, при столкновении автомобилей, сообщает 3dnews.ru.

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