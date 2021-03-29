Ходьба – это не механический акт. Мозг постоянно анализирует внешние факторы и регулирует параметры движений человека. Поэтому на мягкой поверхности мы ставим ногу не так, как на твердой, а по ступенькам шагаем иначе, чем по ровной дороге.

Чтобы помочь парализованным людям, давно созданы экзоскелеты, но они не воссоздают обратную связь с мозгом и управляются, к тому же, вручную. Поэтому применять эти устройства не слишком удобно.

Теперь ученые из Университета Ватерлоо в Канаде разработали принципиально новый экзоскелет с искусственным интеллектом. Он сам анализирует факторы внешней среды благодаря технологии компьютерного зрения, подобной той, что используется в беспилотных автомобилях. Таким образом, экзоскелет самостоятельно «увидит» лестницы, двери, возвышенные и равнинные места. Сигналы компьютерному зрению будут передавать видеокамеры, установленные на «ногах» экзоскелета. На основании полученной информации искусственный интеллект «сообразит», как двигаются здоровые люди в конкретной ситуации. И если потребуется, система сменит режим ходьбы самостоятельно, без того, чтобы требовалось вмешательство человека, сообщает igate.com.ua.