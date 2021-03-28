В течение прошедшего дня, 28 марта, зарегистрированы еще 42 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 70-летний мужчина из Резинского района, 54-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 78-летний мужчина из Яловенского района, 79-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 68-летний мужчина из Единецкого района, 73-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Яловенского района, 83-летний мужчина из Кишинева, 50-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из Бричанского района, 53-летний мужчина из Бричанского района, 55-летняя женщина из Кишинева, 48-летний мужчина из Страшенского района, 80-летняя женщина из Страшенского района, 62-летняя женщина из Страшенского района, 65-летний мужчина из района Дрокия, 85-летняя женщина из Единецкого района, 60-летний мужчина из Кишинева, 46-летняя женщина из Сынжерейского района, 69-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 63-летний мужчина из Бричанского района, 79-летняя женщина из Хынчештского района, 66-летний мужчина из Страшенского района, 83-летняя женщина из Флорештского района, 81-летний мужчина из Флорештского района,74-летняя женщина из Единецкого района, 66-летняя женщина из Единецкого района, 63-летний мужчина из Единецкого района, 65-летний мужчина из Единецкого района, 81-летняя женщина из Единецкого района, 68-летняя женщина из Новоаненского района, 76-летний мужчина из Унгенского района, 65-летний мужчина из Шолданештского района, 74-летний мужчина из Шолданештского района, 83-летняя женщина из Чимишлийского района, 83-летний мужчина из Хынчештского района, 60-летний мужчина из Унгенского района, медсестра из Кишинева.

На вечер 28 марта 201769 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4827 человек умерли от инфекции.