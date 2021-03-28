Воскресенье, 28 марта 2021, 23:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 марта 201769 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 марта 201769 излечившихся
28 марта
19:57 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 201769 человек прошли лечение и 4827 умерли от инфекции COVID-19.  

На 28 марта в Молдове подтвержден 226521 случай заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11400 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20936 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4376 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 339 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,880,00%
EUR21,14+0,26%
GBP24,660,00%
UAH0,640,00%
RON4,320,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 28.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд