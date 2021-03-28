На сегодняшний день в стране 201769 человек прошли лечение и 4827 умерли от инфекции COVID-19.

На 28 марта в Молдове подтвержден 226521 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11400 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20936 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4376 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 339 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).