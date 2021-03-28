Россияне, прибывшие незаконным образом в Крым и на Донбасс, после деоккупации этих территорий будут отправлены на родину, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, сообщает «Сегодня».

По озвученной им информации, на полуостров из континентальной России прибыло свыше полумиллиона человек. «Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они по сути пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба… Я не люблю слово «депортация», оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны», – объявил вице-премьер. Комментируя эти слова, представитель Крыма при президенте России Александр Молохов отметил: «Нам пытаются навязать набившие оскомину темы, не имеющие никакого отношения к реальности». «В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск”, – заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.