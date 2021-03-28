Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий предлагает ужесточить наказание за оскорбление российского президента, сообщает ТАСС.

По словам депутата, «в Бельгии наказание за подобное составляет от 2 до 3 лет тюрьмы, в Дании – от 3 до 4, Франции – штраф в 45 тысяч евро». На сегодня, согласно Уголовному кодексу, за оскорбление представителей власти можно получить штраф в 40 тысяч рублей, либо отправиться на год на исправительные работы. «Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жестче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений», – заявил Слуцкий, имея в виду Джо Байдена, который в телеинтервью согласился с тем, что Путин «жестокий убийца».