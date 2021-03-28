В ожидании официального визита французского президента Эммануэля Макрона в Киев в некоторых изданиях обсуждается возможность приобретения Киевом у Парижа боевой авиации, сообщает «Военное обозрение».

Руководством страны недавно принято решение о переводе авиапарка «на стандарты НАТО». Сделать это намерены до 2035 года. Пока идет теоретический спор, какую технику лучше покупать – французскую или американскую? «Возможная продажа Rafale (многоцелевой истребитель, ред.) Украине станет приоритетом в обсуждении во время предстоящего визита. Президент Франции верит в шансы на победу Rafale в бывшем оплоте советской промышленности», – сообщает издание Intelligence Online. Американцы предлагают Украине свой F/A-18. Франция уже поставляет Индии Rafale. Стоимость одной машины с подготовкой пилота и техников составляет 200 миллионов долларов. В Париже надеются на то, что Украина купит их самолеты, в Киеве рассчитывают на то, что французы их подарят.