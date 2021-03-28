Александр Лукашенко на встрече с российским послом Дмитрием Мезенцевым, отбывающим в Москву, рассказал, что в Минске был предотвращен террористический акт, сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского президента, недавние малочисленные акции протеста силовики отслеживали, но не противодействовали. По словам Лукашенко, оппозиция пытается отработать деньги, которые ей выделяет коллективный Запад. «Накануне они все время предупреждали белорусское общество и российское, что тут власть готовит провокацию, что власть хочет что-то взорвать. Меня это насторожило, у нас есть опыт. Раз об этом заговорили, зри во все окуляры. И что вы думаете? Молодцы милиционеры… обнаружили мерзавца! Заложил взрывчатку в мусорницу: взрыв – и огромное поражение за счет металла и бетона. И они обнаружили его заранее, вели. Заложил взрывчатку – следом саперы пришли, обезвредили. И начали вести его дальше. Поехал в одну из воинских частей, его там взяли, передали Комитету госбезопасности», – рассказывал Лукашенко. По его словам, задержанный рассказал на допросе, что хотел «наказать» силовиков.