Кандидат на должность премьера от Движения за спасение родины Вазген Манукян считает, что многие армяне разочарованы тем, что Россия не вмешалась в ход войны за Нагорный Карабах, сообщает NEWS.am

Политик обратил внимание журналистов на то, что Владимир Путин во время телефонных переговоров с Николо Пашиняном не раз в завуалированной форме предлагал Еревану помощь. Не выгодно Москве и присутствие в Карабахе азербайджанской армии, уверен Манукян. «В ближайшие пять лет необходимо усилить армию, обратить внимание и на командный состав, и на то, чего не хватало: современное вооружение, и, что самое главное: человеческие ресурсы. Это касается и тех, кто будет обслуживать современное сложное вооружение, требующее знаний по математике и электронике и подготовленного спецназа. Наряду с кадровыми военными, зарплату, пусть и небольшую, должны получать и призывники», – заявил Манукян. По его словам, Россия заинтересована в модернизации армянской армии.