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Газета "Кишиневские новости"

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Лондон и Вашингтон озаботились здоровьем Навального

28 марта
13:48 2021
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Представители Госдепартамента США и МИДа Великобритании потребовали от российских властей в срочном порядке выпустить из колонии оппозиционера и блогера Алексея Навального, сообщает «Страна».

«Мы видели тревожные сообщения об ухудшении состояния Навального в тюрьме. Мы настоятельно просим предоставить адвокатам доступ к нему и оказать ему медицинскую помощь», – говорится в заявлении Государственного департамента. «Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями о том, что у Навального ухудшается здоровье. Жизненно важно, чтобы он имел доступ к медицинской помощи. Мы продолжаем призывать российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению, а также к всестороннему расследованию его отравления», – требует Лондон.

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