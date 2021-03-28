В минувшую субботу в нескольких белорусских городах впервые с начала года люди вышли на массовые акции протеста, сообщает TUT.BY.

По данным правозащитников, к вечеру в Минске были задержаны 58 человек, у некоторых из них дома были проведены обыски. Конечной точкой сбора протестующих в Минске стала площадь Бангалор. Отправлять в автозаках в изоляторы временного содержания начали в полдень. Отдельно шла охота на журналистов, освещавших протестные мероприятия. Задержаны редакторы портала TUT.BY Анна Калтыгина и Галина Усик, главный редактор «Нашей нивы» Егор Мартинович и фотограф издания Надежда Бужан. Представители оппозиции вышли на улицы также в городах Молодечно и Новогрудка.