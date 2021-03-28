Мурат Курум, турецкий министр окружающей среды и градостроительства объявил о том, что стартует строительство канала, который соединит Черное и Мраморное моря, сообщает ТАСС.

«Мы одобрили план строительства канала «Стамбул» после изучения всех вопросов и возражений. В этом контексте мы быстро предпримем шаги, чтобы канал служил на благо нашему городу», – написал чиновник в социальных сетях. Проект обойдется в 10 миллиардов долларов, длина канала 51 километр. Все работы предполагается завершить в 2023 году к 100-летию основания Турецкой Республики. Если канал будет сдан в эксплуатацию, то Турция сможет обходить ограничения на проход в Черное море военных кораблей, налагаемые конвенцией Монтре от 1936 года.