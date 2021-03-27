Посольство Соединенных Штатов Америки в Минске обратилось к гражданам страны пребывания по случаю 103-й годовщины образования Белорусской народной республики, сообщает «Военное обозрение».

«Многие платят высокую цену за попытку сделать так, чтобы их голос был услышан, поскольку режим прибегает к запугиванию, насилию и применению смертоносного оружия, чтобы остаться у власти. Соединенные штаты поздравляют белорусский народ с 25 марта и с нетерпением ждут, когда он сможет определить свое будущее», – написали заокеанские дипломаты. В ответ белорусский МИД поздравил американцев со 160-летием принятия конституции Конфедеративных Штатов Америки (южане, которые воевали против северян в гражданской войне, ред.). На этом в Минске не остановились. «Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж. Асанж, Э. Сноуден и Ч. Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе. Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия», – говорится в саркастическом ответе белорусского МИДа.