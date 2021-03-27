В очередной раз пресс-служба Партии платформа «Достоинство и правда» распространила информацию: формирование готово взять на себя ответственность и сформировать правительство.

В документе говорится, что «из-за имитации конституционных процедур и игнорирования Основного закона посредством политических игр и подковерных соглашений между левыми и правыми политическими деятелями, досрочные парламентские выборы продолжают откладываться вместе с реализацией мер по преодолению пандемии и экономического кризиса». Если все сказанное перевести на доступный язык, то в партии недовольны тем, что председателю «Достоинства и правды» Андрею Нэстасе не предложили должность премьер-министра. Дополнение о борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом – дань моде. С этими проблемами пока даже в США не могут справиться.