Суббота, 27 марта 2021, 23:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Нэстасе все еще ожидает милости от Санду

27 марта
19:51 2021
Версия для печати

В очередной раз пресс-служба Партии платформа «Достоинство и правда» распространила информацию: формирование готово взять на себя ответственность и сформировать правительство.

В документе говорится, что «из-за имитации конституционных процедур и игнорирования Основного закона посредством политических игр и подковерных соглашений между левыми и правыми политическими деятелями, досрочные парламентские выборы продолжают откладываться вместе с реализацией мер по преодолению пандемии и экономического кризиса». Если все сказанное перевести на доступный язык, то в партии недовольны тем, что председателю «Достоинства и правды» Андрею Нэстасе не предложили должность премьер-министра. Дополнение о борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом – дань моде. С этими проблемами пока даже в США не могут справиться.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,880,00%
EUR21,090,00%
GBP24,66+0,05%
UAH0,640,00%
RON4,320,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 27.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд