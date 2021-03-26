В течение прошедшего дня, 26 марта, зарегистрированы еще 43 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 63-летний мужчина из Оргеевского района, 78-летняя женщина из района Басарабяска, 67-летний мужчина из района Басарабяска, 72-летняя женщина из Чимишлийского района, 83-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 74-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 58-летний мужчина из Единецкого района, 64-летний мужчина из района Леова, 75-летняя женщина из Окницкого района, 69-летняя женщина из муниципия Бельцы, 33-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из муниципия Бельцы, 66-летняя женщина из Флорештского района, 68-летняя женщина из Флорештского района, 63-летняя женщина из Флорештского района, 54-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Кантемирского района, 69-летняя женщина из Кантемирского района, 70-летний мужчина из района Басарабяска, 56-летняя женщина из Бричанского района, 58-летний мужчина из Тараклийского района, 77-летняя женщина из Новоаненского района, 72-летняя женщина из Дубоссарского района, 76-летняя женщина из Новоаненского района, 64-летний мужчина из Кишинева, 74-летняя женщина из Кишинева, 80-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Сорокского района, 61-летняя женщина из Рышканского района, 69-летний мужчина из Рышканского района, 54-летняя женщина из Новоаненского района, 66-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 61-летний мужчина из Каушанского района, 77-летний мужчина из Глодянского района, 66-летний мужчина из Фалештского района, 68-летний мужчина из Дондюшанского района, 83-летняя женщина из Чимишлийского района, 59-летняя женщина из Криулянского района, 66-летний мужчина из района Чимишлия.

На вечер 26 марта 197623 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4745 человек умерли от инфекции.