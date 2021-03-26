На сегодняшний день в стране 197623 человека прошли лечение и 4745 умерли от инфекции COVID-19.

На 26 марта в Молдове подтверждены 223986 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11814 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21038 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4365 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 352 в крайне тяжелом состоянии (66 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).