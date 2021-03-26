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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 марта 197623 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 марта 197623 излечившихся
26 марта
21:36 2021
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На сегодняшний день в стране 197623 человека прошли лечение и 4745 умерли от инфекции COVID-19.  

На 26 марта в Молдове подтверждены 223986 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 11814 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21038 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4365 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 352 в крайне тяжелом состоянии (66 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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