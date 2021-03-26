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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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У женщин старше сорока риск осложнений после коронавируса выше

26 марта
21:26 2021
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Британские ученые обследовали свыше тысячи мужчин и женщин, которые лечились от коронавируса в условиях госпитализации. Оказалось, что больше негативных последствий даже после излечения испытывают женщины среднего возраста. Они жаловались на быструю утомляемость, одышку, спутанность сознания. Причем у некоторых эти симптомы сохранялись почти полгода. Специалисты объяснили это различием между иммунной реакцией на инфекцию у мужчин и женщин. К слову, такие результаты стали подтверждением данных другого исследования, которое показало, что у женщин до пятидесятилетнего возраста вообще чаще наблюдаются осложнения после многих заболеваний, пишет «Вечерняя Москва».   

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