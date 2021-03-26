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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ешьте овощи – укрепите мышцы без тренировок

Ешьте овощи – укрепите мышцы без тренировок
26 марта
21:17 2021
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Если у человека крепкие мышцы, можно не беспокоиться о состоянии его здоровья. Особенно важно поддерживать тонус мышц людям третьего возраста, потому что мышечная слабость приводит к падениям и переломам костей.

Ученые из университета Эдит Коуэн в Австралии проведи исследование и выяснили, что включение в ежедневный рацион зеленых листовых овощей благотворно влияет на укрепление мышц. Причем происходит это, даже если люди не испытывают физических нагрузок. Все дело в богатых безвредными для организма природных нитратов, которыми богаты прежде всего листовые овощи. Наблюдения, проводившиеся в течение двенадцати лет и охватившие более трех с половиной тысяч человек, показали, что люди, регулярно евшие такие овощи, демонстрировали примерно на одиннадцать процентов большую силу нижних конечностей, чем те,  в чьем рационе этих овощей было мало. 

Конечно, овощи не могут полностью заменить физические нагрузки, тем не менее ученые советуют ежедневно есть капусту, салат, шпинат, свеклу и другие источники природных нитратов, сочетая их все-таки с регулярными тренировками, сообщает ridus.ru.    

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