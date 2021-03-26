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Газета "Кишиневские новости"

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Moderna и Pfizer не располагают вакциной для нашей страны

26 марта
16:56 2021
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Такой ответ дал Минздрав на запрос депутата ПСРМ Владимира Односталко.

Компания Moderna все партии вакцины на этот год уже распределила, потому планировать закупку для нашей страны возможно только на первый квартал следующего года.

Другая компания – Pfizer – сообщила о недостаточном объеме производства вакцины. Молдавским властям было рекомендовано попробовать сделать закупку через платформу COVAX.

Еще об одной вакцине – Sputnik V – говорил сегодня в рамках прямой трансляции лидер социалистов Игорь Додон. Он сообщил, что обсудил сроки срочной доставки российской вакцины в Молдову с послом РФ, а уже на будущей неделе обсудит первую поставку вакцины в Молдову с российскими властями.

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