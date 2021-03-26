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Газета "Кишиневские новости"

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Под видом борьбы с коррупцией Санду хочет подмять все под себя

26 марта
16:41 2021
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В условиях пандемии необходимо вынудить президента Майю Санду вернуться в конституционное поле и сформировать полноценное правительство. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Александр Муравский. По его мнению, за красивыми словами о борьбе с коррупцией и реформах стоит маниакальное желание Майи Санду как можно быстрее подмять всё под себя.

«Эту страсть к единоличной власти г-жа президент хорошо продемонстрировала ещё во время формирования и деятельности своего правительства в 2019 году. Всё это она повторяет сегодня, демонстрируя свою неспособность учиться, а также нейтрализовать противников и привлекать союзников. А посему, учитывая разрастание пандемии, реально угрожающей жизни и здоровью тысяч людей, надо максимально отодвинуть мадмуазель от рычагов власти, ввести её в конституционное поле и сформировать полномочное правительство. Всё остальное потом!» – считает Муравский.

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