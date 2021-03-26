В условиях пандемии необходимо вынудить президента Майю Санду вернуться в конституционное поле и сформировать полноценное правительство. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Александр Муравский. По его мнению, за красивыми словами о борьбе с коррупцией и реформах стоит маниакальное желание Майи Санду как можно быстрее подмять всё под себя.

«Эту страсть к единоличной власти г-жа президент хорошо продемонстрировала ещё во время формирования и деятельности своего правительства в 2019 году. Всё это она повторяет сегодня, демонстрируя свою неспособность учиться, а также нейтрализовать противников и привлекать союзников. А посему, учитывая разрастание пандемии, реально угрожающей жизни и здоровью тысяч людей, надо максимально отодвинуть мадмуазель от рычагов власти, ввести её в конституционное поле и сформировать полномочное правительство. Всё остальное потом!» – считает Муравский.