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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове могут начать производство экспресс-тестов на COVID-19

В Молдове могут начать производство экспресс-тестов на COVID-19
26 марта
16:36 2021
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Возможность запуска производства в Молдове экспресс-тестов на коронавирус при участии российских инвестиций и тему доставки в Молдову вакцин против COVID-19 для массовой иммунизации населения обсудила председатель парламента Зинаида Гречаный с президентом Российского Индустриально-финансового союза Станиславом Пугинским и Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в нашей стране Олегом Васнецовым.

Также в ходе встречи обсуждались инвестиционные и социальные проекты, реализуемые в Молдове при поддержке российских партнеров, среди которых строительство агро-хаба, который будет заниматься сбором и переработкой сельскохозяйственной продукции для экспорта и продажи на внешнем рынке.

Зинаида Гречаный выразила благодарность российской стороне за всю помощь, оказываемую нашей стране – как на национальном, так и на региональном уровне, отметив, что парламент и в дальнейшем будет поддерживать реализацию совместных инвестиционных проектов.

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