Возможность запуска производства в Молдове экспресс-тестов на коронавирус при участии российских инвестиций и тему доставки в Молдову вакцин против COVID-19 для массовой иммунизации населения обсудила председатель парламента Зинаида Гречаный с президентом Российского Индустриально-финансового союза Станиславом Пугинским и Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в нашей стране Олегом Васнецовым.

Также в ходе встречи обсуждались инвестиционные и социальные проекты, реализуемые в Молдове при поддержке российских партнеров, среди которых строительство агро-хаба, который будет заниматься сбором и переработкой сельскохозяйственной продукции для экспорта и продажи на внешнем рынке.

Зинаида Гречаный выразила благодарность российской стороне за всю помощь, оказываемую нашей стране – как на национальном, так и на региональном уровне, отметив, что парламент и в дальнейшем будет поддерживать реализацию совместных инвестиционных проектов.