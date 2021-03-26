То, что вдыхание пыли угрожает здоровью людей, подтверждено результатами многих исследований. А теперь ученые из Института Пауля Шеррера в Швейцарии сумели пронаблюдать за тем, какие фотохимические процессы происходят в мельчайших частицах воздуха при попадании в них мелкой пыли. В частности, в специальной камере были смоделированы различные погодные факторы – температура воздуха, влажность и солнечная освещенность – и проведено наблюдение, как эти факторы влияли на мелкие частицы пыли. Так, исследователи проследили, как при соединении с кислородом частицы металлов, содержащиеся в мелкой пыли, образуют кислородные радикалы, наносящие серьезный вред организму. Причем выяснилось, что для наибольшей концентрации кислородных радикалов не требовалось экстремальных погодных условий, достаточно было средней пятидесятипроцентной влажности и температуры, не превышающей двадцать градусов. К тому же оказалось, что кислородные радикалы образуются в воздухе, если пыль содержит медь, железо и органические соединения, хотя раньше считалось, что для этого необходимы более редкие включения вроде хинонов (производных ароматических углеводородов).

Исследования будут продолжены и, как считают ученые, скорее всего придется пересматривать показатели качества воздуха, ужесточая требования, чтобы предотвратить увеличение случаев многих респираторных заболеваний, сообщает derstandard.at.