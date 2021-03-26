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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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От сурового воспитания дети глупеют

От сурового воспитания дети глупеют
26 марта
14:31 2021
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Традиционно считалось, что родительская строгость идет детям на пользу. Однако ученые из Монреальского университета в Канаде провели исследование и пришли к выводу: чрезмерно суровое обращение с детьми, разговор на повышенных тонах и избиения приводят к тому, что в подростковом возрасте некоторые отделы мозга развиваются хуже.

Специалисты изучали данные о детях, за которыми в течение семи лет наблюдали психологи. После трехлетнего перерыва этим детям провели магнитно-резонансную томографию и оценили уровень их тревожности. Полученные результаты сопоставили с информацией о том, как с детьми обращались родители. У подростков, к которым с ранних лет постоянно применяли суровые меры воспитания, обнаружилось отставание в развитии отдельных участков мозга. К удивлению ученых оказалось, что эти изменения структуры головного мозга аналогичны тем, какие отмечаются у тех детей, которые стали жертвами серьезного насилия в семье, сообщает ridus.ru.  

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