Традиционно считалось, что родительская строгость идет детям на пользу. Однако ученые из Монреальского университета в Канаде провели исследование и пришли к выводу: чрезмерно суровое обращение с детьми, разговор на повышенных тонах и избиения приводят к тому, что в подростковом возрасте некоторые отделы мозга развиваются хуже.

Специалисты изучали данные о детях, за которыми в течение семи лет наблюдали психологи. После трехлетнего перерыва этим детям провели магнитно-резонансную томографию и оценили уровень их тревожности. Полученные результаты сопоставили с информацией о том, как с детьми обращались родители. У подростков, к которым с ранних лет постоянно применяли суровые меры воспитания, обнаружилось отставание в развитии отдельных участков мозга. К удивлению ученых оказалось, что эти изменения структуры головного мозга аналогичны тем, какие отмечаются у тех детей, которые стали жертвами серьезного насилия в семье, сообщает ridus.ru.