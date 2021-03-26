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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Удобные протезы для рук будут создавать с помощью 3D-сканера

26 марта
14:31 2021
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Разработка появилась в российском Донском государственном техническом университете. Сканер позволяет создавать максимально подходящую пациенту гильзу (ту часть, которая соединяется с усеченной конечностью) протеза. Именно на нее падают основные нагрузки при эксплуатации протеза, от ее удобства зависит, насколько комфортно будет человеку пользоваться протезом и как высоки будут его функциональные возможности.

Гильзы с помощью 3D-сканера изготавливали и раньше, но применяемая технология не позволяла распознавать состав тканей пациента, что создавало даже угрозу некроза. Новая разработка лишена этого недостатка. Сканирование производится автоматически с помощью чувствительных датчиков и совершенно безболезненно, вся процедура длится от силы пятнадцать минут. Еще примерно через полчаса модель гильзы готова. Аналогов данного устройства в мире на данный момент нет, сообщает donstu.ru.    

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