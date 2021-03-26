Ученые из российского Уральского федерального университета в сотрудничестве с индийскими коллегами разработали съедобные пленки для упаковки пищевых продуктов. В основе нового материала – альгинат натрия, который добывают из морских водорослей с добавкой природного антиоксиданта – феруловой кислоты.

Пленки позволяют продлить срок хранения продуктов, тормозя процессы окисления. В новый материал также можно вводить натуральные вещества, известные своим противовирусным действием, – чеснок, имбирь, куркуму.

Благодаря натуральным компонентам пленки пригодны в пищу, совершенно безопасны для организма человека и не загрязняют окружающую среду. Важно, что для производства таких съедобных пленок нет необходимости в специальном оборудовании, вполне подойдут действующие производства, где выпускают обыкновенную упаковочную пленку. В сырье – морских водорослях – дефицита не наблюдается, и промышленное изготовление таких пленок наладить будет несложно, сообщает urfu.ru.