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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Продукты можно будет есть вместе с упаковкой

26 марта
14:31 2021
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Ученые из российского Уральского федерального университета в сотрудничестве с индийскими коллегами разработали съедобные пленки для упаковки пищевых продуктов. В основе нового материала – альгинат натрия, который добывают из морских водорослей с добавкой природного антиоксиданта – феруловой кислоты.

Пленки позволяют продлить срок хранения продуктов, тормозя процессы окисления. В новый материал также можно вводить натуральные вещества, известные своим противовирусным действием, – чеснок, имбирь, куркуму.

Благодаря натуральным компонентам пленки пригодны в пищу, совершенно безопасны для организма человека и не загрязняют окружающую среду. Важно, что для производства таких съедобных пленок нет необходимости в  специальном оборудовании, вполне подойдут действующие производства, где выпускают обыкновенную упаковочную пленку. В сырье – морских водорослях – дефицита не наблюдается, и промышленное изготовление таких пленок наладить будет несложно, сообщает urfu.ru. 

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