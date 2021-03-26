Согласно документу, роспуск законодательного органа на данном этапе спровоцирует политический, институциональный, экономический и социальный кризис.

Подписавшие декларацию депутаты не согласны с идеей роспуска парламента, отмечая, что до сих пор не использованы все конституционные пути по разблокированию ситуации вокруг назначения правительства. Они также отметили, что в парламентской республике, согласно Конституции, должны сохранятся взвешенные отношения между парламентом и президентом.

«Суть конституционного кризиса состоит в амбициях президента страны и как следствие ему вменяется бездействие, а также решения, принятые вопреки духу Конституции», – отмечается в документе.

Парламентарии подчеркивают, что на данном этапе необходимо назначить правительство, способное управлять пандемическим кризисом и стратегическими отраслями национальной экономики.

Они также взяли на себя обязательства приложить все усилия, чтобы избежать институционного тупика, вызванного отсутствием диалога. Документ подписан 54 депутатами, за исключением парламентариев от ПДС и Платформы DА.