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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Санду пользуется методами Плахотнюка

Додон: Санду пользуется методами Плахотнюка
26 марта
12:36 2021
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Майя Санду продолжает идти по стопам Владимира Плахотнюка и намерена использовать, как ранее это делал он, Конституционный суд против парламентского большинства. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Он напомнил судьям КС, чем это закончилось в июне 2019-го года для их предшественников.  

«До вас, уважаемые члены КС, был другой состав, который принимал решения против воли парламентского большинства. Хочу напомнить вам июнь 2019 года, когда Конституционный суд по требованию Плахотнюка, но против воли парламентского большинства постановил, что нужно распустить парламент. Теперь Санду, как и Плахотнюк, хочет использовать КС как инструмент борьбы против парламентского большинства. Вы думаете, парламентское большинство не сможет принять такие же решения, как в 2019-м, констатировать узурпацию государственной власти? Тогда Венецианская комиссия встала на сторону большинства, а не Плахотнюка», – напомнил Додон.

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