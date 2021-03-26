Лидер ПДС Игорь Гросу просил у социалистов отменить пакет законов, проголосованный в декабре 2020 года. Среди них и закон о снижении пенсионного возраста. Об этом рассказал сам Гросу в ходе передачи на Jurnal TV.

«Я несколько раз говорил с двумя представителями ПСРМ – Батрынчей и Фуркулицэ, чтобы понять, как они себя поведут. Мы сказали, что готовы к обоим вариантам. Если решите передать нам ответственность, мы немедленно начнем действовать. Одна из тем, обсуждаемых с ПСРМ, список токсичных законов, которые были одобрены в декабре. Я посоветовал их отменить», – заявил Гросу.

Гросу заявил, что эти законы должны быть отменены, чтобы правительство получило доступ к внешнему финансированию. Больше того, он признал, что президент Санду не может деблокировать внешнюю помощь, обещанную во время избирательной кампании.